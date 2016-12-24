В Саранске активисты Народного фронта проверили организацию питьевого режима в пришкольных лагерях

«Это наша история, наша основа»
Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
В рамках мониторинга обеспечения детей питьевой водой в летний период представители координационного совета родительской общественности при отделении Народного фронта РМ и активисты молодежной команды НФ проверили организацию питьевого режима в пришкольных лагерях трех образовательных учреждений Саранска: школах №11 и №24, а также в лицее №4.
Общественники выяснили, что основным способом организации питьевого режима в пришкольных лагерях стала кипяченая вода в графинах, доступная детям в течение всего дня. В некоторых школах также была возможность приобрести бутилированную воду в школьных буфетах.
Результаты проверки показали, что во всех проверенных школах соблюдаются необходимые условия для обеспечения детей питьевой водой. Это особенно важно в жаркий летний период, когда соблюдение питьевого режима напрямую влияет на здоровье и самочувствие ребят.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
Артём Здунов познакомился с советниками директоров по воспитанию
В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина
Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником медиков Мордовии
Артём Здунов выступил на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»
В День России Артём Здунов встретился с семьями защитников Отечества
Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»
Артём Здунов поздравил с Троицей жителей и гостей Зубово-Полянского района