В Саранске активисты Народного фронта проверили организацию питьевого режима в пришкольных лагерях

В рамках мониторинга обеспечения детей питьевой водой в летний период представители координационного совета родительской общественности при отделении Народного фронта РМ и активисты молодежной команды НФ проверили организацию питьевого режима в пришкольных лагерях трех образовательных учреждений Саранска: школах №11 и №24, а также в лицее №4.

Общественники выяснили, что основным способом организации питьевого режима в пришкольных лагерях стала кипяченая вода в графинах, доступная детям в течение всего дня. В некоторых школах также была возможность приобрести бутилированную воду в школьных буфетах.

Результаты проверки показали, что во всех проверенных школах соблюдаются необходимые условия для обеспечения детей питьевой водой. Это особенно важно в жаркий летний период, когда соблюдение питьевого режима напрямую влияет на здоровье и самочувствие ребят.