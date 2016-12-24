В Мордовии более 6 тысяч медработников вышли на пенсию раньше общеустановленного возраста

Такие данные в преддверии празднования Дня медицинского работника приводит региональное отделение Социального Фонда России.

В настоящее время в Мордовии более 6200 работников здравоохранения получают пенсию по старости, которую они оформили раньше общеустановленного возраста. При этом, многие из них продолжают трудиться и по сей день.

Льгота для раннего выхода на заслуженный отдых предоставляется медицинским работникам, которые занимаются лечебной и иной деятельностью по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения. Основное условие — наличие профессионального стажа: не менее 25 лет, если трудовая деятельность проходила в сельской местности и поселках городского типа, не менее 30 лет при работе в городе или в случае смешанного стажа «город + село».

Воспользоваться правом выхода на пенсию досрочно медики могут через 5 лет после выработки специального стажа. При этом им нужно иметь необходимое количество пенсионных коэффициентов (в 2025 году — не менее 30).

Медицинские работники с вредными или тяжелыми условиями труда, например, врачи-рентгенологи или средний медицинский персонал в туберкулезных и инфекционных учреждениях могут выйти на пенсию и в 50 лет – при определенных условиях.