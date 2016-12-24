Сурский рубеж: километры и годы памяти

Чуть больше месяца назад в Большеберезниковском районе открыли мемориальный комплекс «Сурский рубеж». Но мероприятия, связанные с этой важной исторической страницей в судьбе нашего народа, продолжаются. Сегодня в Саранске презентовали телеграм-канал «Сурский рубеж» и рассказали о всех запланированных в этом году событиях, связанных с этим памятником и сохранением исторического наследия.



Памятники играют ключевую роль в сохранении культурной идентичности и передают будущим поколениям знания о прошлом. При этом важно не только восстановление и открытие объектов, но и подъём интереса общества к ним. Как рассказала министр культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии Светлана Баулина, в архивах, музеях и научно-исследовательском институте республики проделана большая работа по сбору информации, чтобы люди, особенно молодёжь, могли прикоснуться к истории.



Мемориал должен быть не только памятником Великой Отечественной войны, а стать объектом притяжения потомков людей, которые имеют к нему прямое отношение. Для этого разработан проект «Сурский рубеж. Помним». Работа по продвижению этого места началась со дня его открытия. В мае в Большеберезниковском районе заработал музейно-туристический центр, запущен туристический маршрут «Сурский рубеж. Километры памяти». При посещении памятника люди могут услышать историю народа и каждого отдельного участника. 22 июня, в День памяти и скорби, в 4 часа утра на мемориале начнётся большое памятно-мемориальное мероприятие, также пройдут акция «Свеча памяти» и событийный марафон «Подвиг бессмертен». Также в июне там будут проходить военно-историческая игра и молодёжный форум. Начиная с июля каждую пятницу муниципальные образования начнут проводить литературный марафон «Спасибо за победу!». Эти и другие патриотические мероприятия позволят объединить потомков строителей Сурского рубежа, погрузиться в историю.



Очень важно понять, что в строительстве Сурского рубежа неоценим вклад каждого человека. Поэтому сегодня важна любая информация о любом из них - кто он, откуда, где живут родственники. Оператором по сбору этой информации выступает Мемориальный музей боевого и трудового подвига 1941-1945 гг. «Наша первоочередная задача - собрать банк данных и издать первую книгу памяти строительства Сурского рубежа - в бумажном и электронном виде, чтобы далее этот банк данных пополнялся», - подчеркнула Светлана Баулина. Издание такой книги позволит охватить большую аудиторию и сделать информацию доступнее для всех интересующихся.



Проведение тематических смен и просветительских мероприятий в детских лагерях - ключевой момент в образовательном процессе, позволяющий с детства усваивать важные уроки истории через участие в активной и интересной деятельности. «Безусловным и неотъемлемым ритуалом памятных дат, которые будут отмечаться на мемориале, будет выставление вахты памяти и почётно-караульной службы. Это дань памяти, которую наша молодёжь, представители патриотических организаций будут отдавать поколениям, совершившим свой трудовой подвиг во имя наших жизней», - отметила Председатель Государственного комитета по делам молодёжи Анастасия Гришнева.



Она рассказала о телеграм-канале «Сурский рубеж», который объединил сообщество неравнодушных людей, заинтересованных в сохранении сведений о строителях оборонительного рубежа. Потомки строителей сегодня проживают на всей территории страны и даже за рубежом, поэтому данный канал может стать точкой соприкосновения и взаимодействия, позволит объединить людей в общей работе по сохранению памяти.



«Сурский рубеж охватывал и другие регионы - Пензенскую, Ульяновскую область, Чувашию. Мы начали вести там работу по сбору свидетельств тех, кто имеет отношение к строительству рубежа, и их потомков», - поделился Председатель Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа Юрий Мишанин.



Председатель Военно-исторического общества в Мордовии, директор НИИ Гуманитарных наук при Правительстве РМ Галина Куршева ознакомила с работой, которая велась совместно с Центральным государственным архивом. По её итогам планируется выпустить сборник, основная часть которого будет содержать документы того периода. Также в него войдут воспоминания участников, научные статьи и художественные произведения, посвящённые Сурскому рубежу и его строителям. В это издание планируется включить фотографии участников - именно того времени. Пока нашли около 50 фотографий, но составители надеются, что к выпуску их станет больше: жители присоединятся и пришлют из своих домашних архивов.



Память о Сурском рубеже будет жить в наших сердцах и сердцах наших потомков как символ непоколебимости и стойкости нашего народа.