Нацпроект вовлекает бизнес Мордовии в сельское хозяйство

Субъекты малого и среднего предпринимательства Мордовии сферы сельского хозяйства получают господдержку от государства. Так благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» к началу мая текущего года в сельском хозяйстве уже вовлечено свыше семисот субъектов МСП.

Всего с начала года в России число субъектов малого и среднего бизнеса в сфере сельского хозяйства увеличилось на 4,5 тысячи и достигло 192 тысячи. В 2023 году их доход составил около 4 трлн рублей, а по итогам 2024 года, по оценкам Корпорации МСП, может превысить 4,7 трлн рублей.

Численность занятых в секторе МСП в сельском хозяйстве составляет около 815 тысяч человек. 85% предпринимателей работают в сфере растениеводства и животноводства, 10% - лесоводства и лесозаготовок, 5% - рыболовства и рыбоводства.

«Малый и средний бизнес в сельском хозяйстве – это в большей части как раз те самые фермеры, которые сегодня формируют новую культуру потребления и тренд на здоровое питание и экокультуру. В 2024 году сельхоз МСП-производители смогли привлечь порядка 15,4 млрд рублей заемного финансирования под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП. Помимо доступа к финансовым ресурсам фермерам также важно иметь постоянные рынки сбыта. Для этого при поддержке Корпорации в 36 субъектах страны организованы 92 «фермерских островка», которые помогают производителям попасть на прилавок. Поставки через них уже осуществляют более 1 тысячи сельхозпроизводителей», – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

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