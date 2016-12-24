Осужденным мордовских колоний предложили вакансии на одном из крупнейших предприятии региона

В рамках реализации федерального закона «О пробации» представители службы занятости и кадрового отдела предприятия «ВКМ-Сталь» провели выездные встречи с контингентом исправительных колоний №4 и №5 УФСИН по РМ.

На встречах рассматривались вопросы трудоустройства осужденных на территории республики после освобождения с предложением вакансий на ведущее предприятие региона.

По информации Служба занятости Мордовии, с бывшими заключенными работают психологи и профконсультанты, для них проводятся мероприятия по социальной адаптации, бывшим сидельцам помогают определиться с профессиональной востребованностью на рынке труда и при необходимости направляют на обучение.