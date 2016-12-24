Осужденным мордовских колоний предложили вакансии на одном из крупнейших предприятии региона

«Сильные идеи открывают новые возможности»
Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
В рамках реализации федерального закона «О пробации» представители службы занятости и кадрового отдела предприятия «ВКМ-Сталь» провели выездные встречи с контингентом исправительных колоний №4 и №5 УФСИН по РМ.
На встречах рассматривались вопросы трудоустройства осужденных на территории республики после освобождения с предложением вакансий на ведущее предприятие региона.
По информации Служба занятости Мордовии, с бывшими заключенными работают психологи и профконсультанты, для них проводятся мероприятия по социальной адаптации, бывшим сидельцам помогают определиться с профессиональной востребованностью на рынке труда и при необходимости направляют на обучение.
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Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
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