В Мордовии водитель «Нивы» погиб в ДТП с сельскохозяйственной техникой

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По информации Госавтоинспекции республики, 7 июня в Краснослободском районе в 11.25 на подъезде к Саранску от автодороги М-5 «Урал» 59-летний водитель трактора «К-735» с агротехническим плугом ПСК-8 совершил столкновение вышеуказанным плугом с автомашиной «Нива» под управлением 63-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель «Нивы» от полученных травм скончался на месте происшествия, труп направлен в морг, назначены экспертизы. 59-летняя пассажирка отечественного внедорожника с различными травмами доставлялась в лечебное учреждение, от госпитализации женщина отказалась.
По данным Госавтоинспекции, водитель трактора управлял техникой в трезвом состоянии. На него составили протоколы за отсутствие предрейсовых медицинского и технического осмотров, а также за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.
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