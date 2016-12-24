В Мордовии водитель «Нивы» погиб в ДТП с сельскохозяйственной техникой

По информации Госавтоинспекции республики, 7 июня в Краснослободском районе в 11.25 на подъезде к Саранску от автодороги М-5 «Урал» 59-летний водитель трактора «К-735» с агротехническим плугом ПСК-8 совершил столкновение вышеуказанным плугом с автомашиной «Нива» под управлением 63-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель «Нивы» от полученных травм скончался на месте происшествия, труп направлен в морг, назначены экспертизы. 59-летняя пассажирка отечественного внедорожника с различными травмами доставлялась в лечебное учреждение, от госпитализации женщина отказалась.

По данным Госавтоинспекции, водитель трактора управлял техникой в трезвом состоянии. На него составили протоколы за отсутствие предрейсовых медицинского и технического осмотров, а также за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.