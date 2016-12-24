В Саранске должность первого вице-мэра занял Юрий Шохин

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Первым заместителем Главы городского округа Саранск — Директором Департамента городского хозяйства Администрации Саранска назначен Юрий Шохин.
Юрий Николаевич родился в 1980 году в городе Саранске.
В 2002 году он окончил МГУ им. Н.П. Огарева по специальности «Городское строительство и хозяйство».
В 2016 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление».
В структуре Администрации городского округа Юрий Шохин трудится с 2011 года, когда был назначен первым заместителем руководителя Администрации Ленинского района.
В августе 2014 года занял должность заместителя Главы Администрации г.о. Саранск по реализации целевых программ.
С 2019 года руководил Муниципальным предприятием «Саранскгорводоканал».
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