В Саранске должность первого вице-мэра занял Юрий Шохин

Первым заместителем Главы городского округа Саранск — Директором Департамента городского хозяйства Администрации Саранска назначен Юрий Шохин.

Юрий Николаевич родился в 1980 году в городе Саранске.

В 2002 году он окончил МГУ им. Н.П. Огарева по специальности «Городское строительство и хозяйство».

В 2016 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В структуре Администрации городского округа Юрий Шохин трудится с 2011 года, когда был назначен первым заместителем руководителя Администрации Ленинского района.

В августе 2014 года занял должность заместителя Главы Администрации г.о. Саранск по реализации целевых программ.

С 2019 года руководил Муниципальным предприятием «Саранскгорводоканал».