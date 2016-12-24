Больше 65 тысяч жителей Мордовии уже проголосовали за территории для благоустройства

«Пусть герои живут в наших сердцах!»
В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
Меньше недели осталось до завершения голосования по проекту «Формирования комфортной городской среды». Напомним, что в этом году жители Мордовии выбирают две общественных территории, которые благоустроят в Саранске и Рузаевке в следующем году. Голосование проходит до 12 июня на сайте: vk.cc/cLe3bG/
В этом году в проекте участвуют 6 пространств нашей республики. В столице это Бульвар Эрьзи, Бульвар Воинова и набережная реки Саранки на участке от ул. Титова до ул. Ботевградской. А в городе железнодорожников – общественное пространство, ограниченное автодорогой по ул. З. Космодемьянской, МБОУ «СОШ № 9» и домами № 82, 84, 86, Бульвар Знаний по ул. Юрасова и общественное пространство по ул. Мира.
Какие из них преобразятся – решаете именно вы! Больше 65 тыс. жителей республики уже сделали свой выбор. Прямо сейчас идет благоустройство сквера по ул. Мордовская в Саранске и Привокзальной площади в Рузаевке, которые получили больше всего голосов в прошлом году.
Федеральный проект реализуется в нашей стране с 2017 года по решению Президента России с целью повышения уровня комфорта городов и вовлечения жителей в решение вопросов развития городской среды. С этого года он проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Поделиться в соц. сетях:
В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
Артём Здунов познакомился с советниками директоров по воспитанию
Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
Мордовия масштабно отметила 80-летие Великой Победы
В Мордовии стартовал международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству»
В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина
Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
Артём Здунов выступил на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»