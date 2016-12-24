Жителей и гостей Саранска приглашают на арт-фестиваль «Пушкинская феерия»

6 июня в Национальной библиотеке им. А.С.Пушкина в день рождения великого поэта пройдет традиционный арт-фестиваль «Пушкинская феерия».

Публику ждут интерактивные и литературные игры, квесты, викторины и мастер-классы. Для желающих продекламировать произведения Александра Сергеевича будет работать открытый микрофон.