Жителей и гостей Саранска приглашают на арт-фестиваль «Пушкинская феерия»

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6 июня в Национальной библиотеке им. А.С.Пушкина в день рождения великого поэта пройдет традиционный арт-фестиваль «Пушкинская феерия».
Публику ждут интерактивные и литературные игры, квесты, викторины и мастер-классы. Для желающих продекламировать произведения Александра Сергеевича будет работать открытый микрофон.
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