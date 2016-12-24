Жителей и гостей Саранска приглашают на арт-фестиваль «Пушкинская феерия»

Культура

6 июня в Национальной библиотеке им. А.С.Пушкина в день рождения великого поэта пройдет традиционный арт-фестиваль «Пушкинская феерия».

Публику ждут интерактивные и литературные игры, квесты, викторины и мастер-классы. Для желающих продекламировать произведения Александра Сергеевича будет работать открытый микрофон.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Он - наш Герой!»

В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина

«KazanForum-2025»

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия

1
Заказать рекламу
1
1
1