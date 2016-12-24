Президент России отметил добросовестный труд фрезеровщика из Мордовии

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Мордовия масштабно отметила 80-летие Великой Победы
Распоряжением Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Благодарность Президента Российской Федерации объявлена фрезеровщику акционерного общества «Станкостроитель» Николаю Николаевичу Пронину.
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Мордовия масштабно отметила 80-летие Великой Победы
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