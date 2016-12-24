Мобильная акция «Ура Победе!» объединила миллионы россиян

Проект стартовал 25 февраля 2025 года и продлился символичные 80 дней, за которые на короткий номер 1945 поступило более 22,7 миллиона звонков.

К Всероссийской акции «Ура Победе!», направленной на сохранение исторической памяти и укрепление связи поколений, присоединились все ведущие операторы связи: МТС, «Билайн», «Мегафон», T2, «Ростелеком», «Т-мобайл», а также операторы из российских регионов: «Миранда», «Волна», Win mobile, «Севтелеком», «+7Телеком», «Миртелеком» и «Феникс».

Проект был поддержан Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Там отметили, что «акция “Ура Победе!” – это мост между поколениями. Современные технологии помогают сохранить историю Великой Победы и передать её молодёжи в доступном и простом формате».

Впервые мобильная акция «Ура Победе!» проводилась в 2010 году и была приурочена к 65-летию Победы. В 2020-м – год 75-летия Великой Победы – на номер 1945 поступило около 21 миллиона звонков. В этом году благодаря вовлечению новых операторов и расширению сервисов охват стал ещё масштабнее.

Набрав бесплатный номер 1945, участники прослушивали архивные сводки Совинформбюро победного 1945 года в легендарном исполнении Юрия Левитана, устанавливали вместо гудков военные песни и мелодии («Тёмная ночь», «Катюша», «Прощание славянки», «Синий платочек» и «Нам нужна одна Победа») или скачивали их на свои телефоны. Кроме того, владельцы сотовых могли загрузить логотип 80-летия Победы и официальное мобильное приложение празднования. Все сервисы были бесплатными для абонентов каждого из участвующих операторов, что позволило миллионам россиян использовать возможности современных технологий для чествования героев и событий военных лет.

По итогам акции наиболее востребованным сервисом стали ежедневные сводки Совинформбюро (их прослушивало более 60 % звонивших), а также установка мелодий военных лет на гудок ожидания вызова и звонок (более 30 %). Из песен и мелодий у абонентов наибольшим успехом пользовались «Тёмная ночь» и «Прощание славянки». В среднем каждая из них набрала около 27 % суммарного количества установок.

В начале акции самыми активными регионами по количеству звонков ожидаемо стали Москва, Московская область, а также Санкт-Петербург, Ленинградская область, Казань и Татарстан в целом. Ближе к 9 мая в число лидеров вошли и другие регионы, в частности почти все регионы Поволжья (в первую очередь Нижний Новгород и Нижегородская область), а также Иркутская и Челябинская области.

Источник: https://may9.ru.