В саранской гимназии появился «Птичий городок»

В рамках партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» в саранской гимназии №19 создали «Птичий городок». Он не только делает школьную среду ярче, но и позволит ребятам наблюдать за птицами и узнавать больше об их жизни.

На открытии городка школьников с этим примечательным событием поздравили заместитель министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Юлия Анощенкова и руководитель детской экологической организации «Зеленый мир» Ольга Ручина.

«Арт-объект «Птичий городок» — это замечательный пример того, как можно совмещать творчество, экологическое воспитание и детскую активность. Теперь на территории гимназии есть место, где учатся доброте и экологичному мышлению», - отметила Ольга Ручина.