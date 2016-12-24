В Мордовии более 1700 ветеранов и тружеников тыла получили юбилейные выплаты ко Дню Победы

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К 80-летию Великой Победы отделение Социального фонда по Мордовии перечислило ветеранам и труженикам тыла юбилейную единовременную выплату. Вместе с апрельской пенсией ее получили 1736 жителей республики. В общей сложности на эти цели было направлено105 миллионов 855 тысяч рублей.
Указом Президента установлено две суммы юбилейных выплат, которые различаются в зависимости от категории получателей.
В Мордовии единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей получили 415 человек, в числе которых:
- 17 участников и 5 инвалидов Великой Отечественной войны
- 369 вдов военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией
- 9 награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
- 1 награжденный знаком «Житель осажденного Севастополя»
- 1 награжденный знаком «Житель осажденного Сталинграда»
- 13 несовершеннолетних узников концлагерей.
По 55 тысяч рублей отделение Социального фонда по РМ перечислило 1321 жителю республики, которые являются тружениками тыла.
Кроме того, участники и инвалиды Великой Отечественной войны получили ежегодные традиционные выплаты к 9 мая в размере 10 тысяч рублей. Они также поступили ветеранам вместе с пенсией за апрель.
Все фронтовики, проживающие в Мордовии, уже перешагнули 96-летний рубеж. Самый младший участник Великой Отечественной войны в декабре прошлого года отметил 97 день рождения, самому старшему ветерану в ноябре 2024 года исполнилось 102 года.
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