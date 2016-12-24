В Саранске состоялся «Автопробег Победы»

Тридцать отечественных автомобилей стартовали сегодня в центральной части Саранска с площади Дружбы Народов и проехали по улицам столицы республики. Участниками автопробега стали активисты и сторонники партии «Единая Россия», Молодой Гвардии, ветераны СВО, представители общественных организаций и предприятий региона.

Мероприятие было организовано в преддверии международной патриотической акции «Диктант Победы», который 25 апреля напишут в России и за рубежом. В Мордовии будут работать 214 площадок диктанта, его напишут около 7 тысяч человек.

«Автопробег, посвященный «Диктанту Победы», проводится во второй раз по всей стране. 9 мая, в День 80-летия Великой Победы, мы проведем еще один более масштабный автопробег. Таким образом мы хотим выразить нашу благодарность героям Великой Отечественной войны, которые тогда, в далеком 45-м, подарили нам мир и свободу. Мой прадед, который пережил войну, много рассказывал об ужасах и зверствах, творимых фашистами. Подобное никогда не должно повторяться в нашей истории»,- отметил и.о. руководителя штаба Молодой Гвардии «Единой России» Никита Вылегжанин.

Ветеран СВО, заместитель руководителя ассоциации ветеранов СВО Мордовии, Георгий Бабаджанов проехал во главе автопробега на своем новом автомобиле «Лада Ларгус».

«Этот автомобиль мне подарил Глава Республики Мордовия, секретарь регионального отделения партии Артём Здунов. Я горд, что принимаю участие в данной патриотической акции. Это акция - дань памяти ветеранам и героям Великой Отечественной, поддержка наших бойцов СВО. Мы все уверены, что они тоже вернуться с победой, отстояв честь и независимость нашей страны»,- сказал Георгий Бабаджанов.