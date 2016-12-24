В Саранске 1 апреля стартует ежегодная акция «Чистый город»

«На вас должны равняться!»
Артём Здунов встретился с многодетными семьями Старошайговского, Краснослободского и Атюрьевского районов
Городские коммунальные службы займутся очисткой объектов улично-дорожной сети, ремонтом дорожных знаков, сбору мусора в зеленых зонах.
В акции примут участие и муниципальные служащие города, работники муниципальных учреждений, к которым по традиции присоединяются трудовые коллективы различных предприятий и организаций, школьники и студенты.
Полностью навести чистоту в городе планируется до наступления майских праздников.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов встретился с многодетными семьями Старошайговского, Краснослободского и Атюрьевского районов
Глава Мордовии встретился с учителями героев специальной военной операции
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с детьми участников специальной военной операции
Артём Здунов и Оксана Лут осмотрели агропромышленные и социальные объекты в районах Мордовии
В Мордовии чествовали работников сферы культуры