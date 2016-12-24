В Саранске 1 апреля стартует ежегодная акция «Чистый город»

Наш город

Городские коммунальные службы займутся очисткой объектов улично-дорожной сети, ремонтом дорожных знаков, сбору мусора в зеленых зонах.

В акции примут участие и муниципальные служащие города, работники муниципальных учреждений, к которым по традиции присоединяются трудовые коллективы различных предприятий и организаций, школьники и студенты.

Полностью навести чистоту в городе планируется до наступления майских праздников.

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