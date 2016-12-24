В Доме Республики обсудили введение в Мордовии особого противопожарного режима

По поручению Главы Мордовии Артёма Здунова на территории республики будет введен особый противопожарный режим.

Такое решение было принято из-за участившихся случаев пала сухой травы – с начала года было ликвидировано около 100 таких пожаров. Все эти возгорания случились буквально за несколько сухих дней, в том числе при минусовых температурах воздуха. Председатель Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РМ Андрей Наумов доложил, что как только в регионе установилась сухая погода, сразу же началось горение сухой травы. Такие возгорания составили около 30 % от всех пожаров, произошедших в текущем году.

Артём Здунов поручил Правительству РМ подготовить необходимый документ о введении на территории региона особого противопожарного режима. Главам муниципальных образований было поручено отработать механизм оперативного реагирования на такие ситуации, определить комплекс противопожарных мероприятий для населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам.

«Будьте готовы, снег сошел намного раньше, сухая трава оголилась и представляет реальную угрозу, - подчеркнул руководитель региона. – Во всех районах нужно провести уборку сухой растительности и горючего мусора. Эта задача касается каждого, поэтому планируйте субботники. Республику нужно привести в порядок чуть раньше, чем мы делаем это обычно».

Также необходимо ввести дополнительные требования к пожарной безопасности, чтобы исключить любую возможность перехода огня от горения сухой травы на здания и сооружения. В кратчайшие сроки предстоит провести инвентаризацию источников наружного противопожарного водоснабжения, подготовку защитных полос, проверить готовность добровольных дружин и наличие тяжелой техники, которую можно привлечь к тушению пожаров.