Ветерану ВОВ Михаилу Семёновичу Борискину присвоено звание «Почетный гражданин Республики Мордовия»

В Мордовии продолжается вручение наград ветеранам Великой Отечественной войны. 28 марта Глава республики Артём Здунов побывал у жителя села Горяйновка городского округа Саранск, участника ВОВ Михаила Семёновича Борискина. Ему присвоено звание «Почетный гражданин Республики Мордовия». Также руководитель республики вручил ветерану юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 –1945 годов».

Когда началась война, Михаилу Семеновичу было 14 лет. Фронтовик вспоминает, что даже спустя столько времени помнит те страшные минуты. Он с товарищами возвращался с работы на колхозном поле, когда кто-то закричал «война». Из его семьи, которая жила в с. Киржеманы Атяшевского района, на фронт ушли трое. Отца призвали в 1942 году, он погиб под Калугой при сдерживании врага, наступавшего на Москву. Сестра тоже отправилась на войну в 1942 году.

Самого Михаила Семёновича призвали в ноябре 1944 года. После учебной части он попал в войска связи. Принимал участие в освобождении Польши, Румынии и Австрии. Победу встретил в венгерском городе Дебрецен, где обеспечивал связь Советского Правительства с генеральным секретарем Венгрии. Награжден Орденом Отечественной войны 2 степени и медалью «За победу над Германией». В доме участника ВОВ на карте отмечены города Европы, которые он освобождал.

Ветеран рассказал, что на родную землю вернулся в мае 1951 года и всю свою жизнь проработал в колхозе. С супругой воспитали четверых детей, сейчас у него семь внуков.

В свои почтенные 97 лет Михаил Семёнович бодр, живо интересуется ситуацией в мире, поддерживает руководство нашей страны и республики. «Ждем День Победы!» - подчеркнул Михаил Борискин.

Артём Здунов пожелал участнику ВОВ крепкого здоровья и долгих лет жизни.