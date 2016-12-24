В Минпросвещения России обсудили участие Мордовии в национальных проектах и госпрограммах

Глава Мордовии Артём Здунов 27 марта в Москве провел ряд рабочих встреч в Министерстве просвещения России. Обсуждались вопросы модернизации образовательных учреждений республики.



В ходе встречи с заместителем Министра просвещения России Андреем Николаевым речь шла об участии Мордовии в федеральном проекта «Все лучшее детям». В частности, о капитальном ремонте школ. С 2025 по 2027 годы запланирован капремонт 54 учреждений республики – это 56 зданий. 10 школ будут отремонтированы уже в текущем году – на эти цели направлено более 900 млн рублей. Особое внимание уделили участию республики в государственной программе по капитальному ремонту учреждений СПО.



C заместителем Министра просвещения России Ириной Шварцман обсуждались вопросы оснащения школьных предметных кабинетов по различным дисциплинам, развития системы образования региона, в том числе в рамках нацпроекта «Производительность труда» и других федеральных проектов.



В обсуждении приняли участие первый заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова и министр образования РМ Елена Солдатова.