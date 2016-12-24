Глава Мордовии встретился с руководителем Росмолодежи Григорием Гуровым

Глава Мордовии Артём Здунов 27 марта в Москве встретился с руководителем Росмолодежи Григорием Гуровым. Обсуждались вопросы реализации молодежной политики в республике.

Артём Здунов поблагодарил руководство Росмолодежи за программу «Регион для молодых», благодаря которой обновляются учреждения молодежной политики в субъектах страны. В Мордовии общая сумма привлеченных федеральных средств по этой программе в 2022-2024 годах превысила 308 млн рублей, дополнительно из республиканского бюджета было выделено более 60 млн, из внебюджетных источников привлечено более 55 млн.

За это время был капитально отремонтирован и оснащен Мордовский республиканский молодежный центр, а также Центр молодежной политики и туризма в Рузаевке. Молодежные центры живут насыщенной жизнью, работают с 9:00 до 22:00 (а в летний период перейдут в режим работы до 23:00), а также в праздничные и выходные дни.

В этом году будут отремонтированы молодежные центры в Чамзинском и Дубенском районах.

Григорий Гуров отметил, что республика работает очень активно, профессионально готовит заявки и выигрывает в конкурсах Росмолодежи.

На встрече обсудили направления молодежной политики в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети», развитие международного молодежного сотрудничества, проведение крупных окружных и всероссийских молодежных мероприятий на территории республики. В том числе речь шла о развитии добровольчества и участии в конкурсе «Регион добрых дел», а также о реализации молодежных проектов и программ в сфере демографической и семейной политики.