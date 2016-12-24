Артём Здунов оценил работу «Центра организации дорожного движения»

26 марта Глава Мордовии Артём Здунов побывал в Центре организации дорожного движения. Учреждение создано в 2022 году для развития системы фотовидеофиксации и пропаганды безопасности дорожного движения.

Руководителю региона рассказали о работе Центра и функциях, возложенных на его специалистов. Сейчас в штате трудится около 60 человек. Учреждение полностью обеспечивает деятельность комплексов фото и видеофиксации на территории республики, испытывает и внедряет интеллектуальные транспортные системы светофорного управления, контроля транспортного потока, метеомониторинга и диспетчеризации управления служб содержания дорог.

Артём Здунов осмотрел основную диспетчерскую Центра. Здесь ведется мониторинг работы комплексов фиксации – их в республике сейчас более 250, видеонаблюдение за ситуацией на основных перекрестках Саранска, дорожной обстановкой на автомобильных дорогах федерального и регионального значения, детектирование ДТП и ЧС.

В лаборатории Главе республики рассказали о тестировании режимов работы светофорного оборудования. Оно позволяет внедрять такие режимы работы, как «зеленая волна» и «зеленая улица». Такой формат помогает избегать пробок и заторов на наиболее загруженных улицах, обеспечивать пропуск в потоке машин экстренных служб.

Особое направление в работе Центра - обеспечение работы автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств. Пропаганда безопасности дорожного движения также занимает важное место в работе учреждения.