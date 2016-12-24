В Доме Республики обсудили вопросы подготовки и проведения призыва

26 марта в Доме Республики состоялся инструкторско-методический сбор по вопросам проведения призыва граждан на военную службу. В нем принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

«Основная цель нашего сбора – уточнить задачи на предстоящий призыв, а также рассмотреть проблемные вопросы с учетом опыта проведения призывной кампании 2024 года», - подчеркнул руководитель республики.

Мордовия представлена на рассмотрение Центральной конкурсной комиссии как регион, добившийся наилучших показателей по подготовке граждан к военной службе, организации и проведению призыва на военную службу в прошлом году (среди 29 субъектов Центрального военного округа).

Как доложил военный комиссар Республики Мордовия Игорь Тихомиров, в республике один из самых высоких в ЦВО показателей годности к военной службе. На протяжении последних лет количество граждан с высшим образованием, направленных для прохождения военной службы из нашей республики, также является самым высоким в Центральном военном округе.

«Большое внимание нам необходимо уделить развитию учебного центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», - сказал Артём Здунов. - Для нас важно, кого мы готовим. Развитие региональных отделений движения «Юнармия» тоже имеет принципиальное значение. С 2020 года численность юнармейского движения в республике выросла вдвое. Очень важным является возрождение игры «Зарница». Тем более сейчас нам есть с кем работать - возвращаются участники специальной военной операции, которые могут вести обучение, основываясь не на учебниках, а на собственном опыте. В настоящее время призывные мероприятия проходят в условиях серьезных внешних вызовов. Противостоять им мы можем, для этого нужно повышать уровень боевой готовности Российской Армии, направлять значительные усилия на военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Мероприятия весеннего призыва будут проводиться с учетом опыта, полученного в ходе предыдущих лет. Важную роль должна сыграть цифровизация учетной работы, активная поддержка со стороны органов исполнительной власти и местного самоуправления, слаженное межведомственное взаимодействие».

Участники сбора обсудили актуальные вопросы подготовки и проведения призыва, а также задачи по совершенствованию работы призывных комиссий всех уровней.