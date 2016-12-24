В Саранске определили тройку территорий-претендентов на благоустройство в 2026 году

«В вас течет кровь героев!»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с детьми участников специальной военной операции
В столице Мордовии по итогам сбора предложений от горожан претендентами на благоустройство в 2026 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» стали три локации:
- Бульвар Эрьзи
- Набережная реки Саранки
- Бульвар по улице Воинова
С 21 апреля по 12 июня у жителей республики будет возможность проголосовать за победителя на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru, через волонтеров в общественных местах или в мобильном приложении Госуслуги.Решаем вместе.
Стать волонтером федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» может гражданин РФ старше 14 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Добро.рф и подтвердить профиль через «Госуслуги».
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