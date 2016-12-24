В Саранске выступил Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации

21 марта в Саранске с концертом, посвященном 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, выступил Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации.

Это один из ведущих военно-творческих коллективов страны. За свою более чем полувековую историю оркестр объехал все республики бывшего Советского Союза, страны ближнего и дальнего зарубежья, дал тысячи концертов и подготовил сотни разноплановых программ. Коллектив – многократный участник военных парадов на Красной площади и государственных мероприятий. Оркестр выступал и выступает для военнослужащих и сотрудников войск в горячих точках и на передовой. В его составе проходят службу и работают свыше ста профессиональных артистов и музыкантов.

Приветствуя артистов и зрителей, Глава Мордовии Артём Здунов отметил, что для жителей республики это большое событие. «Спасибо, что приехали в Мордовию исполнить лучшие композиции для наших ребят. Мы знаем, что вы бываете во всех горячих точках, где нужно поднять боевой дух и настроение, в местах международных конфликтов, регионах со сложной оперативной обстановкой, в зоне СВО. Везде вас ждут! – сказал руководитель региона. – Я знаю, что в следующем году у вас юбилейная дата, она связана и с советской Россией, и с современной историей страны. Дай Бог вам творческих успехов!»

1418 дней самоотверженной борьбы советского народа за Родину, за каждую пядь родной земли, за мирное и счастливое будущее. Сохраняя память поколений, в каждой программе оркестра, звучат песни о Великой Отечественной войне. Многие из них прозвучали в этот день для зрителей Мордовии. Это произведения Владимира Высоцкого, Анны Герман, Муслима Магомаева, Александры Пахмутовой и многих других. Оркестр исполнил казачью песню, вальс, композиции, посвященные специальной военной операции, Крымской весне, а также женщинам, которые во все времена были надежным тылом для защитников нашей Родины.