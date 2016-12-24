После сигнала Народного фронта мусорная проблема у жильцов МКД в Саранске решилась в течение суток

Жильцы многоквартирного дома № 149 на улице Республиканская обратились в Народный фронт с просьбой о помощи в решении проблемы с вывозом мусора.

У горожан на специально оборудованной площадке отсутствовали мусорные контейнеры, но жильцы близлежащих домов по привычке продолжали выбрасывать отходы на пустующее место. В результате, на площадке образовалась свалка.

Неоднократные обращения людей в управляющую компанию и к региональному оператору не помогали решить проблему в течение трех месяцев. Просьбы вернуть контейнеры на место отклонялись на том основании, что мусороуборочные машины не могут подъехать к площадке из-за больших габаритов техники и ограниченного доступа.

Однако команда Народного фронта лично убедилась, что крупногабаритные машины беспрепятственно подъезжают к заброшенной мусорной точке. Общественники обратились в администрацию городского округа Саранск с просьбой вернуть мусорные баки на оборудованную контейнерную площадку. Вопрос был решен течение суток.

– Контейнерная площадка для мусора приведена в порядок, – говорит представитель Народного фронта в РМ Наталья Сайгачева. – Надеемся, что теперь и сами жители будут аккуратными и станут выбрасывать пакеты исключительно в контейнеры.