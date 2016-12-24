Артём Здунов поздравил работников жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником

12 марта в Доме Республики состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.

Глава Мордовии Артём Здунов сказал: «Хочу поблагодарить всех за самоотдачу, за терпение и выдержку, за то, что делаете нашу жизнь чище, теплее и светлее. В последнее время мы участвуем во всех национальных программах, федеральных проектах, у нас много новых инструментов модернизации отрасли. Мы приняли самое активное участие во всех программах по модернизации инженерной инфраструктуры, забронировали федеральные средства. В течение предстоящих трех лет будет реализована очень масштабная работа. Особенно это касается водоснабжения. Мы построили и реконструировали 14 объектов питьевого водоснабжения в Ковылкине, Кемле, Чамзинке, Лямбире, Краснослободске, водоочистную станцию в Ардатове. Это очень востребованные объекты. Качество водоснабжения и водоотведения – это самый острый вопрос, который ставят перед нами люди. В 2025 году в рамках новых федеральных проектов необходимо выполнить капитальный ремонт или реконструкцию не менее шести объектов водоснабжения. Прежде всего, это реконструкция напорного коллектора в Пролетарском районе Саранска.

Большая работа запланирована в рамках инвестпрограммы «Саранскгорводоканала». За три года около 1,5 млрд. рублей будет направлено на реконструкцию десятков километров водопроводных и канализационных сетей, модернизацию насосных станций и артезианских скважин. Думаю, привлечем и дополнительные средства».

Не менее важной для людей является программа формирования комфортной городской среды. «57 общественных пространств благоустроено за последнее время, свыше 300 дворовых территорий – новые парки, скверы, места отдыха появились в большинстве муниципальных районов. Эту работу продолжим, - сказал Глава республики. - Впервые в рамках ремонта дорог стали делать и заезды во дворы. В этом году предстоит благоустроить свыше 30 общественных территорий и четыре общественных пространства, ставших победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. До 2030 года есть четкий и понятный план, который будем реализовывать в постоянном диалоге с жителями».

Перед отраслью стоит много других, не менее масштабных задач – только на этот год по линии Минэнерго и ЖКХ запланирован ввод в эксплуатацию 44 объектов. «Всё, что вы делаете, максимально приближено к людям. Но жалобы от жителей пока поступают. Они связаны и с вывозом ТКО, и с повышением тарифов, - отметил Артём Здунов. - Мы работаем, чтобы сделать жизнь людей более комфортной: убираем свалки, рекультивируем их , чтобы улучшить экологию. При этом очень важна и культура потребления и сбережения ресурсов. Надо понимать, что перезагрузка ЖКХ невозможна без самодисциплины со стороны потребителей».

Руководитель республики поблагодарил всех за работу, пожелал крепкого здоровья и благополучия. Поздравления также прозвучали от Председателя Государственного Собрания РМ Владимира Чибиркина и заместителя Председателя Правительства РМ Инсафа Хайруллина.

Работникам сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства были вручены награды.