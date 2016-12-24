Поздравление Главы Мордовии с Днем работника уголовно-исполнительной системы

Уважаемые работники и ветераны уголовно-исполнительной системы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

На ваших плечах лежит важная миссия - укрепление правопорядка и профилактика преступности. Особо значима ваша работа по социальной адаптации осуждённых - это важная социально-значимая задача.

В Мордовии мы активно работаем над тем, чтобы помочь бывшим заключённым вернуться к полноценной жизни в обществе. Совместно с ФСИН России создаём исправительные центры, благодаря им осуждённые встают на путь исправления, находят работу, создают семьи.

Спасибо вам за высокий профессионализм и добросовестную службу! Желаю крепкого здоровья, энергии и оптимизма!

Глава Республики Мордовия А. Здунов