Поздравление Главы Мордовии с Днем работника уголовно-исполнительной системы

Комплексное развитие сельских территорий
Артём Здунов и Оксана Лут осмотрели агропромышленные и социальные объекты в районах Мордовии
Уважаемые работники и ветераны уголовно-исполнительной системы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
На ваших плечах лежит важная миссия - укрепление правопорядка и профилактика преступности. Особо значима ваша работа по социальной адаптации осуждённых - это важная социально-значимая задача.
В Мордовии мы активно работаем над тем, чтобы помочь бывшим заключённым вернуться к полноценной жизни в обществе. Совместно с ФСИН России создаём исправительные центры, благодаря им осуждённые встают на путь исправления, находят работу, создают семьи.
Спасибо вам за высокий профессионализм и добросовестную службу! Желаю крепкого здоровья, энергии и оптимизма!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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Артём Здунов и Оксана Лут осмотрели агропромышленные и социальные объекты в районах Мордовии
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