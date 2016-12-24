Артём Здунов встретился с заместителем председателя Федерации независимых профсоюзов России Давидом Кришталем

Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с заместителем председателя Федерации независимых профсоюзов России Давидом Кришталем. Обсуждалось взаимодействие республики с ФНПР, а также актуальные задачи, стоящие перед региональным отделением.

Руководитель Мордовии отметил, что региональная Федерация объединяет свыше 99 тысяч членов профсоюзов и 17 отраслевых республиканских организаций. «Это большая армия, поэтому для нас принципиально важно, чтобы работа была выстроена правильно», - сказала Артём Здунов.

В конце прошлого года в республике подписано новое трехстороннее соглашение на 2025–2027 годы между Правительством РМ, Федерацией профсоюзов и региональным отделением союза работодателей. В нем предусмотрен раздел «Демографическая и семейная политика, корпоративные программы поддержки рождаемости», который будет касаться внимательного отношения работодателей к вопросам рождаемости и поддержке семей с детьми.

Большое значение в этой работе имеют коллективные договоры, которые за последние годы обновили ряд предприятий региона, значительно расширив социальный пакет для работающих родителей.

Особую благодарность профсоюзам Артём Здунов выразил за мощную поддержку участников специальной военной операции. Республикой по инициативе профсоюзной организации было принято решение о сохранении рабочих мест за участниками, находящимися в зоне СВО.

«Уверен, что мы сохраним этот уровень консолидации и дружбы между Федерацией и республикой», - подчеркнул Глава Мордовии.

В этот день в Саранске состоялась отчетно-выборная конференция Федерации профсоюзов Мордовии. Давид Кришталь отметил, что она прошла на очень высоком уровне. «То, как выстроено социальное партнерство в Мордовии, заслуживает уважения, а также тиражирования на федеральном уровне. Здесь очень многое делается для человека труда, и я благодарен вам, Артём Алексеевич, за те практики, которые действуют в республике в сфере социально-трудовых отношений», - сказал заместителем председателя ФНПР.

Он положительно отметил наличие в регионе Дня профессиональных союзов, хорошую работу одного из пунктов регионального закона о профсоюзах, касающегося законотворческой инициативы. Опыт Мордовии по проведению конкурса «Лучший по профессии» и трудового соперничества предприятий активно перенимают не только субъекты ПФО, но и центрального федерального округа.