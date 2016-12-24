В преддверии Международного женского дня Глава Мордовии Артём Здунов встретился с учителями республики, воспитавшими героев специальной военной операции. Руководитель региона поблагодарил их за сложный, но очень важный во все времена труд, и поздравил с предстоящим женским днем.

«Вы находитесь на передовой идеологического фронта, и это не высокопарные слова. В школьном возрасте молодыми людьми все воспринимается не критично, поэтому важно, кто первый доберется до умов наших детей. Военные действия закончатся, экономическая война будет продолжаться какое-то время, но война идеологическая не закончится никогда, - отметил Артём Здунов. - Нам за наших ребят, которые находятся в зоне СВО, не приходится краснеть. Учителя, вкупе с родителями, семьями, системным трудом, личным примером воспитывают настоящих Героев России. Ведь Героями точно не рождаются, ими становятся».

Баевская СОШ имени Героя РФ Г.А. Слугина воспитала сразу двух Героев России. О своих учениках рассказали директор школы Марина Слугина и учитель истории и обществознания Светлана Раскина. Григорий Слугин, чьим именем теперь названа школа, и Андрей (Герой России находится в зоне СВО) с самого детства считали, что служить Отечеству – самая важная для них миссия. На их примерах сейчас воспитываются местные девчонки и мальчишки.

Классный руководитель бойцов Светлана Раскина отметила: «Они не могли стать другими во взрослой жизни. Пользовались уважением в классе, много занимались спортом, Андрей пел песни собственного сочинения. Они – пример того, как надо беззаветно любить и чтить свою Родину».

Учитель родного языка Латышовской СОШ Кадошкинского района Светлана Поташова рассказала, что восемь выпускников школы сейчас защищают свое Отечество. Они – образец настоящих патриотов.

Учитель начальных классов Лицея № 1 р.п. Чамзинка Вера Сергеева подчеркнула важность уроков «Разговор о важном». Она отметила также, что весь учебный процесс сейчас строится на воспитании в детях уважения к подвигам Героев Отечества. «Всем своим ученикам говорю: можете не быть отличниками, но быть хорошими людьми вы обязаны», - сказала Вера Алексеевна.

Учитель русского языка и литературы саранской гимназии № 19 Ольга Гонцова рассказала о своем ученике Олеге, который находится в зоне СВО: «В нем есть все главные человеческие качества – порядочность, ответственность, скромность. В школьные годы он был участником поискового отряда. Учителя вложили частичку своих душ в его воспитание. Хотелось бы, чтобы у всех наших ребят были такие же горящие сердца».

Ученики Парцинской основной школы Зубово-Полянского района Владимир Глинов и Александр Байкин с честью и достоинством выполняли свой долг, до последнего вздоха были верны свой Родине. «Они служат для нас примером мужества!» - сказала учитель математики Татьяна Кашуркина, сын которой также находился в зоне СВО.

Воспитанники учителя русского языка и литературы Зубово-Полянской СОШ имени Героя Советского Союза И.Г. Парамонова Флоренции Дашкиной Евгений Уткин и Иван Шикин стали добровольцами специальной военной операции. Оба погибли, но память о них жива. «Верим, что скоро воссияет солнце победы. А имена героев будут вписаны в ее летопись», - подчеркнула Флоренция Алексеевна.

Учитель математики Большеберезниковской СОШ Ираида Киреева поделилась: «Совершить подвиг может каждый – для этого надо любить свою страну, семью, уважать старших. С чувством любви к Родине наши ребята и совершили свои мужественные поступки».

Ольга Токарева из Большеберезниковской СОШ проработала в школе 38 лет. «Убеждаюсь, что молодежь у нас хорошая! А чтобы человек стал героем, его надо просто любить!»

Классный руководитель уроженца Дубенского района Героя России Давида Малыйкина, учитель русского, мордовских языков и литературы Ардатовской СОШ Ольга Савельева поделилась воспоминаниями о своем воспитаннике – он всегда был скромный и отзывчивый, с почтением относился к героям своей семьи. «На парад Победа 9 мая всегда ходил на площадь с портретом своего деда. Горжусь своим учеником!» - отметила Ольга Владиславовна.

Учитель математики школы № 8 Рузаевского района Светлана Хансеверова, говоря о своем героическом ученике, подчеркнула: «От поступков таких простых ребят зависит будущее нашей России».

Максим Силантьев, воспитанник учителя химии Лицея № 4 Рузаевского района Ирины Кузиной уже в школе отличался от других, всегда был готов прийти другим на помощь. Он погиб в зоне СВО, но его отвага – пример для подрастающего поколения.

Учитель русского языка и литературы школа № 17 Рузаевского района Юлия Кондратьева рассказала, что ее ученик, который добровольцем пошел на СВО и отдал свою жизнь, защищая интересы Родины, писал в своем сочинении, что гордится своей страной: «Это часть меня, это моя жизнь!»

Учитель географии Кочкуровской школы Наталия Асташкина отметила, что все жизненные уроки человек получает в семье, а в школе их развивает. Ее ученик Дмитрий Барашкин – кадровый военный, отдал жизнь, защищая свое Отечество. «Мы запомним его жизнерадостным, обаятельным, с незаурядным умом, высокими моральными и нравственными качествами, дисциплинированным. Память о нем – навсегда с нами!» - сказала педагог.

Заместитель директора по воспитательной работе саранской школы № 28 Ирина Ивенина рассказал о том, как в школе выстроена работа по патриотическому воспитанию: действует поисковый отряд, военно-спортивные, кадетские классы. Ученики с первого класса посещают школьный музей. Родители плетут маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь. 13 выпускников школы сейчас находятся на СВО.

Директор саранского лицея № 25 имени Героя Советского Союза имени В.Ф. Маргелова Ольга Падерова поделилась своим наблюдением: «Настоящие герои в мирной жизни незаметны, но свой долг выполняют честно». 11 выпускников лицея стали участниками СВО, пятеро – отдали свои жизни за страну. Дед ученика лицея Николай Александрович Котельников – Герой СССР, участник Великой Отечественной войны. Его внук – полный тезка – участник специальной операции посмертно награжден Орденом Мужества.

Истории героев нашей страны – примеры мужества и беззаветного служения Отечеству. Память о тех, кто ценой своей жизни защищал интересы родной страны, должна остаться в веках.