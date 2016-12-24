В Мордовию прибыла Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут

4 марта в Доме Республики состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова с Министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут, которая прибыла в регион с рабочим визитом.

Оксана Лут отметила успехи республики в АПК, в том числе в животноводстве и растениеводстве, а также в переработке сельхозпродукции. Ежегодно федеральный центр доводит до сельхозтоваропроизводителей республики более 2 млрд рублей господдержки.



Министр особо отметила работу региона по программе развития сельских территорий, которая позволяет обновлять социальную инфраструктуру на селе. Мордовия - активный участник этой программы, с 2020 года финансирование по этому направлению превысило 7 млрд рублей. Как подчеркнула Оксана Лут, эти средства направлены на улучшение качества жизни сельских жителей.



Артём Здунов поблагодарил Министра сельского хозяйства ОРФ за личный визит в регион. АПК - стратегическая отрасль для республики. Мордовия надежно обеспечивает продовольственную безопасность страны - сельское хозяйство демонстрирует устойчивую положительную динамику. Наращиваются объемы импортозамещения в животноводстве, перерабатывающей промышленности. Мордовия входит в число регионов-лидеров по производству основных видов продукции в расчете на душу населения.



Одним из важных направлений стало органическое сельское хозяйство. Это инструмент стимулирования малого и среднего предпринимательства, фермерских хозяйств, развития сельского туризма и повышения занятости на селе.



«Благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий» в республике ведется беспрецедентное строительство - с начала прошлого года в общей сложности это более 55 объектов с объемом финансирования свыше 2,2 млрд рублей», - отметил Артём Здунов.



Это инфраструктура, важная для людей. Например, поликлиника, бассейн и дом культуры в поселке Комсомольский Чамзинского района, дом культуры и детский сад в Кемле Ичалковского района, жилье для молодых специалистов, сельские дороги, десятки проектов благоустройства на селе.



В отрасли реализуются крупные инвестпроекты. Например, в прошлом году группа компаний «Талина» запустила два масштабных производства. Президентом Российской Федерации был открыт крупнейший в стране завод по производству мясных снеков мощностью 12 тысяч тонн в год. Совместно с Дмитрием Патрушевым был дан старт новому производству сухих кормов для домашних животных. В этом году будет запущено еще одно производство влажных кормов в Рузаевке.



Среди новых направлений Глава Мордовии отметил садоводство.



Республика нацелена сохранить позитивную динамику. На рабочей встрече обсудили актуальные направления развития АПК, планы по реализации инвестпроектов.



Также Оксана Лут приняла участие в церемонии награждения работников агропромышленного комплекса Мордовии.