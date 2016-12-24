В Мордовии для малого бизнеса вводится автоматизированная упрощенная система налогообложения

27 февраля в Саранске прошла сессия Государственного Собрания республики, в работе которой приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, члены регионального правительства, представители исполнительных органов власти и органов местного самоуправления.

В начале сессии первый вице-премьер Правительства Мордовии Наталья Таркаева представила отчет о результатах деятельности Правительства в 2024 году. Было отмечено существенное увеличение собственных доходов республики (126,5% к уровню 2023 года) с одновременным ростом всех макроэкономических показателей.

С 1 апреля 2025 года в Мордовии вводится автоматизированная упрощенная система налогообложения. Ее смогут применять организации и индивидуальные предприниматели при условии, что численность их работников – до 5 человек, годовой доход – не более 60 млн. рублей, расчетные счета открыты в уполномоченных ФНС России банках, зарплата выплачивается в безналичной форме. Налоговая ставка составит 8% от доходов или 20% с доходов за вычетом расходов. Основное преимущество системы – это автоматический расчет налогов и отсутствие необходимости представлять отчетность в налоговые органы и государственные внебюджетные фонды. Переход на специальный налоговый режим носит добровольный характер.

По инициативе Общественной палаты Мордовии парламентарии приняли Закон о порядке осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, который устанавливает перечень мероприятий и требования отлова животных без владельцев. Так, отловленные собаки будут передаваться в пункты временного содержания на срок не более двух недель для проведения их регистрации и клинического осмотра. При выявлении заболеваний, агрессивного поведения или факта нападения на человека животное будет подлежать гуманному умерщвлению. В иных случаях животное подлежит отправке в приют для стерилизации, вакцинации, поиска новых владельцев и возврата на прежнее место обитания. Новый порядок обращения с безнадзорными животными вступит в силу 1 июля 2025 года.

По инициативе прокурора Мордовии внесены изменения в Закон РМ «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан, особо нуждающихся в социальной защите». Перечень дополнен такой категорией, как ветераны боевых действий, в том числе участники специальной военной операции, и граждане, относящиеся к членам их семей. Также для работодателей установлены квоты для трудоустройства граждан указанной категории.

Изменения в Законе «О мерах социальной поддержки…» связаны с повышением до двух тысяч рублей ежемесячной выплаты военнослужащим, получившим инвалидность вследствие военной травмы в ходе боевых действий в Афганистане, в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и контртеррористических операций в Северо-Кавказском регионе, а также одному из родителей и супруге, не вступившей в повторный брак, военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и органов госбезопасности, которые погибли при исполнении обязанностей в ходе боевых действий.