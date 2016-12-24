Глава Мордовии встретился с ветераном СВО Юрием Полобичевым

Глава Мордовии Артём Здунов 24 февраля встретился с участником специальной военной операции, председателем координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Мордовии Юрием Полобичевым. Обсуждались вопросы взаимодействия республики с бойцами, находящимися в зоне боевых действий.

Ветеран СВО с 2022 года дважды вступал в добровольческий отряд, «за ленточкой» в общей сложности провел год. Сейчас активно ведет общественную работу, проводит встречи с молодежью в образовательных учреждениях.

Юрий Полобичев передал руководителю республики благодарственное письмо от уроженцев Мордовии, участвующих в обороне Курской области, за оказанную регионом гуманитарную помощь. Ранее в приграничный субъект в рамках гумпомощи было доставлено все необходимое для военных, включая письма от мордовских школьников. Также была оказана помощь местным жителям, которые оставались в пунктах временного размещения Курской области. В общей сложности это более 20 тонн помощи для жителей Курска и 5 тонн – бойцам в Курскую и Белгородскую области.

Также Артём Здунов и Юрий Полобичев обсудили эскизы памятника Героям специальной военной операции, который в текущем году будет установлен на площади Победы в Саранске.