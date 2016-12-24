Артём Здунов - на сессии городского округа Саранск: «Инвестиций должно быть много!»

Глава Мордовии Артём Здунов 19 февраля принял участие в работе сессии Совета депутатов городского округа Саранск. Сессия началась с церемонии награждения: руководитель региона вручил юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» труженикам тыла. За оказание содействия в организации гуманитарной помощи участникам СВО Благодарностями и Благодарственными письмами Главы Республики Мордовия были отмечены представители волонтерских сообществ.

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Саранск Владимир Быков представил отчет о деятельности городской администрации за 2024 год, а также план мероприятий по реализации Послания Главы Мордовии Государственному Собранию.



«Основные усилия были направлены на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов и выполнение задач, поставленных Главой Мордовии и направленных на повышение качества жизни населения и создания благоприятного инвестиционного климата, - подчеркнул Владимир Быков. - Приоритетной задачей считаем поддержку участников СВО и членов их семей. Регулярно проводим встречи, помогаем в решении бытовых проблем. Дети участников СВО получают бесплатное питание в школах, посещают кружки, вне очереди зачисляются в детские сады. Организуем культурно-массовые и спортивные мероприятия для семей участников СВО. Свято храним память о погибших защитниках Родины: открыли 19 мемориальных досок, 11 парт Героев. В текущем году установим памятник участникам СВО. Сотрудники администрации, Совет депутатов, подведомственные учреждения принимают активное участие в сборе и отправке гуманитарной помощи, волонтерской деятельности».



Одно из важнейших событий нашей страны в 2024 году – это выборы Президента Российской Федерации. Явка избирателей стала рекордной в Саранске – проголосовали более 190 тысяч горожан.



«Социально-экономическая ситуация в городском округе Саранск характеризуется положительной динамикой, - отметил временно исполняющий полномочия главы города. - Главный инструмент проведения социальной, финансовой и инвестиционной политики - сбалансированная бюджетная стратегия. Доходная часть бюджета городского округа Саранск за 2024 год исполнена в сумме 10 млрд 267 млн рублей. Темп роста составил 107%. Повышение качества управления финансами дает нам ежегодное увеличение собственных доходов. Темп роста - 123%». Бюджетный эффект от реализации Программы оздоровления муниципальных финансов городского округа Саранск составил 709 млн рублей (168% к плану). Впервые за долгое время собственные доходы городского бюджета превысили муниципальный долг на 9%.



«В текущем году при вашей поддержке, уважаемый Артём Алексеевич, городскому округу Саранск предоставлен казначейский кредит на сумму 830 млн рублей. Таким образом, задолженность по коммерческим кредитам снизилась на 58%, - сказал Владимир Быков. - Тесно взаимодействуем с бизнес-сообществом. Подписали соглашение о сотрудничестве между городским округом Саранск и Московским районом Минска Республики Беларусь, развиваем дружественные отношения с Китаем».



Общий объем ввода жилья с учетом ИЖС составил 192 тысячи кв. метров. Началась реконструкция канализационных сетей Юго-Западной части города, проведен капремонт крупных объектов водоснабжения и водоотведения. «Инженерной инфраструктуре необходима модернизация. Замена старых сетей требует дополнительных вложений, в том числе и за счет увеличения тарифа. Ранее при формировании тарифа полностью исключалась инвестиционная деятельность «Саранскгорводоканала». Это было одной из причин, что на модернизацию сетей направлялся недостаточный объем средств. Муниципальное предприятие участвует в профильных федеральных программах. Кроме того, изменение тарифов с 1 июля этого года позволит направить дополнительные средства на реконструкцию водоводов и сетей водоотведения. Главная задача – обеспечить жителей городского округа чистой водой», - сказал Владимир Быков.



В текущем году завершится реконструкция коллектора по улице Республиканской. Решить проблему с утилизацией отходов поможет современная инфраструктура по обращению с ТКО, которая создается сегодня. Она поможет улучшить экологическую обстановку в Саранске, повысить качество услуги.



В этом году предстоит завершить ремонт площади Тысячелетия, провести благоустройство общественной территории по ул. Мордовской, установить всесезонную спортплощадку в жилом комплексе «Восточный». В 2024 году на 18 улицах Саранска устаревшие лампы заменили на современные светодиоды - светильники от мордовских производителей. В текущем году будет выполнен капитальный ремонт сетей наружного освещения по Лямбирскому шоссе.



Благодаря поддержке Главы республики обновлен автобусный парк «Горэлектротранса». Приобретено 15 новых автобусов большого класса. Продолжается работа по ремонту дорожной сети.



На сессии депутаты единогласно проголосовали за присвоение звания «Почетный гражданин городского округа Саранск» - это звание получили 13 человек.



Представитель ООО «НК-Индустрия» (инфраструктурного резидента особой экономической зоны) Евгения Каширская выступила с презентацией проекта «Создание бизнес-парка в г. Саранске».



Также на сессии был объявлен конкурс по отбору кандидатур на замещение должности главы городского округа Саранск.



Глава Мордовии, подводя итоги работы сессии, отметил направления, на которые следует обратить особое внимание. Темп роста налоговых и неналоговых доходов городского бюджета - 123%. «В среднем по республике эта цифра составляет 126%. Саранск – крупный центр, есть резервы для роста», - сказал Артём Здунов.



Необходимо продолжить работу по повышению инвестиционной привлекательности, взаимодействовать с Мордовским землячеством, привлекать инвесторов в республику. «Инвестиций должно быть много!» - подчеркнул руководитель региона. Сейчас в Саранске 34 свободные инвестиционные площадки.



Важные задачи стоят в сфере инвентаризации объектов недвижимости. До сих пор в городе 19,5 тысячи объектов не имеют правообладателя. Это тоже - доходы бюджета.



В сфере жилищного строительства городу предстоит активно включиться в работу в рамках строительства жилья для семей с детьми.



Многое нужно сделать по модернизации социальной инфраструктуры, включая капитальный ремонт образовательных учреждений. Особое внимание Артём Здунов обратил на необходимость строительства детского сада в жилом комплексе «Гратион». Много усилий потребует работа по приведению в порядок изношенной коммунальной инфраструктуры.



Глава Мордовии поблагодарил исполняющего обязанности Председателя Правительства РМ Батыра Эмеева за решение проблем общественного транспорта. «Продолжайте в том же духе и не расслабляйтесь. Работы еще много!» - сказал Артём Здунов.