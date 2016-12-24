В Кадошкинском районе увековечили память погибших участников СВО

19 февраля в Паево Кадошкинского района состоялось открытие мемориальных досок уроженцам села - Николаю Голынову и Алексею Осипову, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции и награжденным Орденами Мужества (посмертно).

В торжественном митинге приняли участие представители районной Администрации и Совета депутатов, школьники, жители села, родные и близкие бойцов.

«Ребята навсегда будут для нас примером стойкости, мужества и героизма, - отметила заместитель главы района по социальным и общим вопросам Валентина Ханюкова. – Благодарим их родителей за воспитание достойных граждан нашего района и настоящих защитников и патриотов. Низкий поклон! Вечная память павшим воинам!»

Присутствующие почтили память участников СВО минутой молчания и возложили цветы.