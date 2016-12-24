В городе Ковылкино увековечили имена выпускников гимназии №1, погибших в ходе СВО

В городе Ковылкино 5 февраля состоялась церемония открытия мемориальных досок выпускникам гимназии №1, погибшим в ходе специальной военной операции. Участие в этом мероприятии принял Глава Мордовии Артём Здунов.

Виталий Сорокин, Андрей Баландин и Максим Никитин отдали свои жизни, защищая интересы Родины. Глава республики Артём Здунов отметил важность сохранения памяти о подвиге бойцов для будущих поколений ковылкинцев.

«Герои не те, кого покажут по телевизору или снимут про них фильм. Они среди нас. Ковылкинская земля дала нам много таких героев, которые борются за нашу безопасность, за нашу страну. Это заслуга их педагогов и их семей. Очень скорбно, что ребята ушли. Мы гордимся, что они родились в Мордовии! Вечная слава героям!»

«Огромная благодарность, что память наших ребят, защитников Отечества увековечена. Каждый ученик гимназии должен знать, что они были обычными мальчишками, а стали героями», - сказала Мария Сергеева, мама Максима Никитина.

Учитель физики гимназии № 1 Раиса Родькина поделилась воспоминаниями о своих учениках Виталии Сорокине и Андрее Баландине.

«Ребята отдали жизни за свои семьи, за нас с вами, за свободу и независимость нашей Родины. Пусть эти мемориальные доски всегда напоминают нам об их мужестве, верности воинскому долгу и присяге. Пусть они будут символом гордости и памяти», - отметил выпускник гимназии, командир войсковой части № 04059 Алексей Лашманов.

Память Виталия Сорокина, Андрея Баландина и Максима Никитина почтили минутой молчания. Участники церемонии возложили цветы к мемориальным доскам, после чего был проведен чин их освящения.

В гимназии №1 Глава республики провел встречу с семьями погибших участников СВО. «Мы должны понимать: даже теряя самое дорогое, что у нас есть – наших близких, нам нужно жить дальше, работать, воспитывать детей. Ребята ушли, но, уверен, они верили, что сделали это не зря!» - сказал Артём Здунов.

Глава Мордовии выслушал всех участников встречи, обсудил с ними проблемные вопросы. Особое внимание было уделено взаимопомощи и тому, как работают общественные инициативы.

В Ковылкинском районе в День участника СВО будет работать междисциплинарная бригада - медики, юристы, психологи, военком. Они помогут решить все вопросы, которые есть у наших бойцов. Старший советник Главы РМ Татьяна Алиходжина предложила помощь и от комитета семей воинов Отечества.