В Мордовию прибыл заместитель Министра просвещения России Андрей Николаев

30 января в Мордовию с рабочей поездкой прибыл заместитель Министра просвещения России Андрей Николаев. В программе визита федерального гостя - посещение сразу нескольких образовательных организаций в районах и столице республики. В первую очередь это учреждения, в которых в текущем году был проведен капитальный ремонт по госпрограмме модернизации школьных систем образования.

Ярким подарком для старошайговских школьников в начале учебного года стала обновленная школа в районном центре. В ходе капремонта в школе обновили кабинеты «Точек роста», оборудовали агрокласс, современную столовую и спортивный зал.

Большое внимание здесь уделяется патриотическому воспитанию. Активно развивается кадетское и юнармейское движения. Особая гордость - поисковый отряд им. А. М. Кижеватова. В текущем году школа вошла в проект по беспилотным авиационным системам - здесь создан специализированный класс для обучения управлению БПЛА. Андрей Николаев принял участие в церемонии открытия Парты героя - участника Великой Отечественной войны, полного Кавалера Ордена Славы Василия Савельевича Налдина.

В обновленной школе села Новотроицкое в этом учебном году - 74 ученика. Работы по капремонту прошли от фундамента, кровли, фасада до коммуникаций и внутренней отделки. Теперь здесь есть центр детских инициатив, интересные пространства для активностей. Оборудовали и новую столовую с пищеблоком на 40 мест - на эти цели были выделены дополнительные средства из республиканского бюджета. В школе работают секция школьного туризма, отряд лесничих «Росток», который активно взаимодействует с лесным хозяйством района.

В Саранске Артём Здунов и Андрей Николаев осмотрели новый корпус средней школы № 11 на 600 мест, расположенный в активно развивающемся жилом микрорайоне в северо-восточной части города. Его строительство велось в рамках нацпроекта «Образование». На это было направлено более 1 млрд рублей.

В новом корпусе учатся 567 школьников. Самое главное, что это здание позволило организовать учебный процесс в школе в одну смену почти для полутора тысяч ребят. Глава Мордовии и заместитель Министра просвещения России осмотрели мастерские по обработке тканей, обработке металлов, кабинеты математики, музыки и ОБЗР. Особое внимание уделили медиацентру - он обеспечивает выпуск газеты и работу школьного телевидения. В кабинете химии проходил лабораторный практикум - в школе есть все необходимое для настоящих химических опытов.

В спортивном блоке школы можно заниматься не только игровыми видами спорта - здесь оборудованы полноценный тренажерный зал и хореографическая студия. Директор школы Рястям Азисов рассказал, что школа - победитель конкурса «Хранители истории» Движения первых. Ребята регулярно пишут письма бойцам в зону СВО, собирают и бережно хранят исторические факты о героях. Ученики обеспечены полноценным питанием - предусмотрены даже вариации в меню, чтобы каждый ребенок мог выбрать блюдо по вкусу, пищеблок и столовая оборудованы по последним требованиям.

Было отмечено, что за школой закреплено пять единиц специализированных автобусов для перевозки детей - ежедневно на занятия доставляется 532 ребенка.

В ярком и просторном актовом зале состоялась церемония торжественного открытия нового корпуса. Глава Мордовии поблагодарил за поддержку и реализацию этого проекта Министерство просвещения России. «Из этой школы можно не уходить - здесь есть все для того, чтобы реализоваться по разным направлениям!» - сказал Артём Здунов.

Андрей Николаев подчеркнул, что сегодняшнее событие очень важно не только для педагогов и детей, но и для страны. «Ваша школа - яркое отражение проекта по развитию образовательной инфраструктуры, инициированного нашим Президентом, - сказал он. - Мордовия - один из самых дисциплинированных участников этого проекта, вы входите в десятку субъектов по всем параметрам его реализации. Заслуга республики в том, что все делается качественно и своевременно! Это достижение органов власти и строителей региона. Желаю всем вам дальнейших успехов!»

Ветеран специальной военной операции, член Общественной палаты Мордовии Сергей Крашенинников, обращаясь к школьникам, сказал: «Вы - продолжатели истории, вы - наше будущее!»

Также Артём Здунов и Андрей Николаев осмотрели новое здание Саранской общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушениями слуха на улице Солнечной. Это республиканский долгострой с многолетней историей. Но сейчас школа готовится к открытию. Все здесь сделано с любовью. Оборудование, как отметил замминистра, замечательное. Здесь дети после производственного обучения по четырем направлениям, смогут получить свидетельство о присвоении второго квалификационного разряда.

Мастер производственного обучения Людмила Балакшина рассказала, что ее ученики, встречая ее на улице, благодарят за полученную профессию. «Вот это самое главное!» - подчеркнул Артём Здунов.