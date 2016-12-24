В Мордовии продолжается ремонт лечебного корпуса Атяшевской больницы

В Мордовии проводится модернизация первичного звена здравоохранения. Продолжаются ремонтные работы в восьми медицинских учреждениях, начатые в прошлом году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Завершатся они уже по новому национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Так, к капитальному ремонту лечебного корпуса Атяшевской районной больницы приступили в январе 2024 года. Четырехэтажное здание, построенное в конце 70-х годов, давно требовало обновления.

За прошлый год строители утеплили фасад и обшили его металлическими панелями, заменили электропроводку, систему отопления. Сейчас приступили к отделке внутренних помещений – укладывают напольную плитку, стены готовят к покраске.

Планируется, что обновленное медицинское учреждение начнет принимать пациентов в начале лета. В лечебном корпусе будут располагаться детская поликлиника, дневной стационар и лаборатория, а также кабинет физиотерапии.