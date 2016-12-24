В Саранске проверят состояние антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей

На заседании городской межведомственной комиссии по обследованию и категорированию мест массового пребывания людей, прошедшем под председательством заместителя главы городского округа Саранск Кирилла Кистенёва, рассмотрены вопросы обеспечения антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.

Особое внимание комиссия уделила вопросам проверки работоспособности систем видеонаблюдения в местах массового скопления людей. В ближайшее время работа в данном направлении будет активизирована.

Также обсуждены меры по устранению недостатков, ранее выявленных в ходе проверок. Отдельный акцент сделан на необходимости интеграции видеонаблюдения в программно-аппаратный комплекс «Безопасный город».

Кроме того, участники заседания рассмотрели вопросы, связанные с использованием сил и средств органов внутренних дел и войск национальной гвардии Российской Федерации для обеспечения правопорядка во время проведения на территории городского округа Саранск массовых мероприятий. В частности, обсужден порядок организации режимных и досмотровых мероприятий, а также патрулирование мест массового скопления граждан.

Выработанные на заседании предложения будут направлены для рассмотрения в антитеррористическую комиссию г.о. Саранск.