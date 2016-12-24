В Мордовии 40 участников СВО и их родных трудоустроены в прошлом году специалистами службы занятости

Такие данные приводит Кадровый центр Республики Мордовия. 40 из 59 обратившихся в учреждение граждан данной категории вышли на новое место работы. Они устроились на предприятия аграрной сферы и крупные промышленные предприятия республики. Еще четыре человека получили финансовую поддержку для запуска собственного бизнеса, трое из них занялись пассажирскими грузоперевозками.

Всего с начала проведения специальной военной операции специалисты Кадрового центра нашли работу 91 соискателям из числа участников СВО и их родных. Ветераны востребованы в сфере промышленности, охраны и транспорта. При содействии карьерных консультантов они трудоустроены по профессии слесаря, водителя, охранника, наладчика оборудования, специалиста по режиму и другим.

«За каждым обратившимся человеком закрепляют куратора, который формирует индивидуальный план карьерного сопровождения. Он предусматривает подбор наиболее подходящих вариантов работы с учетом состояния здоровья, подготовку к собеседованию, оказание финансовой помощи при трудоустройстве, либо организации самозанятости, обучение новой профессии под конкретное рабочее место, участие в специализированных ярмарках вакансий. Для работодателей также предусмотрено стимулирование за счет средств федерального бюджета при найме данных граждан»,— рассказал заместитель директора Кадрового центра Республики Мордовия Максим Садовников.

Кроме того, служба занятости активно сотрудничает с фондом «Защитники Отечества». Карьерные консультанты работают и на его площадке, информируют посетителей о вакансиях и мерах поддержки в сфере занятости.