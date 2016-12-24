В Доме Республики обсудили взаимодействие с Российской академией наук

Глава Мордовии Артём Здунов 16 января встретился с заместителем министра науки и высшего образования РФ Дмитрием Пышным и представителями Российской академии наук – вице-президентом РАН, академиком РАН Степаном Калмыковым, заместителем президента РАН, академиком РАН Евгением Кабловым, научным руководителем Научно-образовательного медицинского центра ядерной медицины НИЦ «Курчатовский институт», академиком РАН Сергеем Деевым. Также во встрече приняли участие заместитель Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев, руководители МГУ имени Н.П. Огарева во главе с ректором Дмитрием Глушко. Обсуждались вопросы взаимодействия республики с Российской академией наук.

Артём Здунов поблагодарил ученых за внимание к региону, отметил, что при прямой поддержке Президента России в Мордовии будет реализован проект по созданию производства оптоволокна полного цикла. Другое важное направление – биотехнологии. «В Мордовии вырисовывается конкретная конфигурация того, что будет основой экономики и инновационного развития», - сказал он.

О результатах работы и планах МГУ имени Н.П. Огарева в сфере исследований и разработок рассказал ректор вуза Дмитрий Глушко. Уверенно растут объемы НИОКР, доходы от распоряжения исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности, увеличивается интеграция с предприятиями, в том числе в рамках международного сотрудничества.

«В этой связи хотим обратиться к Российской академии наук с предложением об открытии представительства РАН на территории республики. Университет готов участвовать в этом и площадями, и людьми», - подчеркнул ректор.

Заместитель президента РАН Евгений Каблов одобрил это предложение. «Университет динамично развивается, видны результаты работы, в частности – по фотонике. И планы развития тоже очень хорошие», - сказал он.

Участники встречи обсудили дальнейшие шаги по выстраиванию двустороннего сотрудничества.