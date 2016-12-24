Глава Мордовии поздравил журналистов республики с Днем российской печати

14 января в Доме Республики состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российской печати. Республиканских журналистов поздравил Глава Мордовии Артём Здунов. Руководитель региона отметил значимость средств массовой информации в жизни общества, подчеркнул, что профессиональная работа журналистов помогает выявлять и решать острые проблемы, способствует дальнейшему развитию республики.

«В наше непростое время хочу поблагодарить каждого из вас за принципиальную позицию, объективность, вашу любовь к Родине, за то, что вы являетесь основой информационной политики нашей республики, - сказал Артём Здунов. - Тема специальной военной операции сейчас находится на первых полосах во всех изданиях, во всех эфирах. Иначе и быть не может – мы должны информационно поддерживать наших ребят, их семьи. Все печатные издания доходят до наших ребят, и от них поступают самые положительные отклики. Второе важное направление – отражение информационных атак на наше государство, нашу молодежь. Закончатся военные конфликты, экономическая война, но информационная война не закончится никогда. Находясь в тылу, вы находитесь на передовой информационной войны».

2025 год объявлен Президентом Годом защитника Отечества. Наша страна будет отмечать 80-летие Великой Победы. В Мордовии это еще и Год исторической памяти. «Уверен, что лозунг «Никто не забыт и ничто не забыто» станет главным лейтмотивом вашего творчества в текущем году, - подчеркнул Глава республики. - Сбор гуманитарной помощи, работа целых семей, наших волонтеров и добровольцев, выезд за ленточку – все это освещается в нашей прессе. Я выражаю вам сердечную благодарность за преданность стране, воспитание героических защитников Родины».

Руководитель региона отметил, что приходится сталкиваться с фейками, экстремистским контентом, неонацистской пропагандой, продолжаются попытки сыграть на национальных чувствах, культуре. «Обидно, что это делают выходцы из нашей республики. Их сложно назвать земляками, но надо противостоять их деятельности: рассказывать про наши традиционные ценности, показывать наши мероприятия, фестивали», - сказал Артём Здунов.

Жизнь Мордовии в минувшем году была насыщена яркими событиями. Республика активно участвует в национальных проектах. «Президент поставил задачу, чтобы к 2030 году все школы, нуждающиеся в обновлении, были отремонтированы, мы идем в этой работе семимильными шагами, в том числе по детским садам, учреждениям СПО», - отметил руководитель региона.

Запоминающимся для республики стал минувший Год трудовых династий. Продолжается работа по улучшению демографии, повышению статуса многодетной семьи. Все эти важные темы обязательно найдут отражение на страницах печатных изданий, в теле- и радиоэфирах.

В честь профессионального праздника состоялось вручение государственных наград, а также награждение победителей и призеров журналистских конкурсов Главы Республики Мордовия. Награды представителям СМИ вручили Глава Мордовии Артём Здунов, руководитель Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия Булат Хайрутдинов, первый заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Наталья Таркаева, заместитель Председателя Правительства РМ Алексей Ежов, заместитель руководителя Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия - руководитель Пресс-службы Главы Мордовии Елена Башкирцева.