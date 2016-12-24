В Саранске проходят соревнования по спидвею

11 января в Саранске открылись Всероссийские соревнования по спидвею. В них приняли участие 13 спортсменов в возрасте от 16 до 21 года, среди них 5 юношей представляли Мордовию. Отстаивать республику вышли Владислав Захаров, Роман Барабошкин, Егор Парамонов, Руслан Смирнов и Дмитрий Велькин.



«Соревнования продлятся два дня, по 13 заездов в день. Каждый гонщик выйдет на трек по 4 раза. В республике большое внимание уделяется развитию спорта среди молодёжи. В этом году впервые были анонсированы соревнования среди юниоров. По итогам двух дней мы определим победителей всероссийских соревнований», -сказал директор соревнований Алексей Рыбаков.



Соревнования открыли министр спорта РМ Никита Ларьков, официальный представитель мотоциклетной федерации России, член Трековой комиссии МФР по мотогонкам на льду, директор соревнований Алексей Рыбаков и ветеран СВО Александр Кузин.

«Год мы открываем ярко! К сожалению, погода подкачала, но лёд готов, гонщики заряжены, поэтому празднику спорта быть! Спортсменам желаю победить и обойтись без травм», - сказал Никита Ларьков. Он также отметил, что любимый в народе спидвей в Саранске возродился благодаря инициативе Главы РМ Артёма Здунова.

Самым молодым спортсменом оказался Руслан Абзалов из города Каменск-Уральский Свердловской области. За день до соревнований ему исполнилось 16 лет и он получил право выступить на соревнованиях. Министр спорта РМ поздравил его с днём рождения и вручил памятный подарок.



Ветеран СВО Александр Кузин пожелал спортсменам быть сильными, показать отличные результаты и профессионализм.

По итогам первого дня три мотогонщика заработали по 9 очков - это Артём Мельников, Роман Барабошкин, Семён Бархатов. На балл меньше у Руслана Смирнова. Также среди лидеров Егор Парамонов, у него 7 очков.

Фото: пресс-служба Главы РМ