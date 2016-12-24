В Мордовии утвердили бюджет на 2025 год

В Саранске на сессии Госсобрания РМ утвердили региональный бюджет на 2025 год и на плановый период 2026-27 г.г. Об основных параметрах бюджета Мордовии рассказал министр финансов РМ Сергей Тюркин.

В 2025 году доходы составят 64,9 млрд. рублей (основными источниками доходов будут НДФЛ, налог на прибыль организаций, акцизы, налог на имущество организаций). В 2026 году доходы прогнозируются в объеме 68,5 млрд. рублей, в 2027 году – 66,7 млрд. рублей.

Расходная часть бюджета ориентирована на исполнение социально значимых обязательств: в 2025 году – 64,1 млрд. рублей, в 2026 году – 66,9 млрд. рублей, в 2027 году – 64,98 млрд. рублей.

Бюджет по-прежнему имеет ярко выраженный социальный характер. Основные статьи расходов - социальная политика, образование, здравоохранение. В 2025 году ассигнования на социальную сферу составят 60% всех расходов (38,4 млрд. рублей).

На развитие дорожного хозяйства, включая работы по приведению автодорог в нормативное состояние, в 2025 году будет направлено 9,7 млрд. рублей, на поддержку АПК – 1,5 млрд. рублей.

Министр финансов отметил, что бюджет Мордовии на 2025 – 2027 годы сформирован с профицитом. Предусмотрено ежегодное снижение объема государственного долга республики. При этом, с 2021 года в Мордовии сохраняется тенденция роста собственных доходов.