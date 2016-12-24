В Саранске подвели годовые итоги деятельности добровольных народных дружин

В Саранске прошло заседание штаба по координации деятельности народных дружин на территории городского округа. В совещании также приняли участие сотрудники регионального МВД, представители народных дружин, Администрации Саранска.

Как сообщил руководитель общественного Отряда правопорядка Сергей Киушкин, в настоящее время на территории городского округа действуют 7 добровольных народных дружин. Дружинники оказывают содействие правоохранительным органам при охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий, проводят совместное патрулирование улиц с сотрудниками ППС, принимают участие в работе службы участковых уполномоченных полиции.

В 2024 году дружинники совместно с сотрудниками полиции выявили 84 административных правонарушения, в территориальные органы внутренних дел за совершение административных правонарушений был доставлен 61 человек.

Участники народных дружин провели множество профилактических акций, направленных на информирование граждан о способах мошенничества и кибербезопасности.

В качестве поддержки все члены народных дружин, принимающие активное участие в охране общественного порядка, получают денежные поощрения и застрахованы от несчастных случаев на период «несения службы». Также им предоставляется 50-процентная скидка на услуги в государственных организациях, осуществляющих на территории Мордовии деятельность в области физической культуры и спорта.

Граждан, достигших 18-летнего возраста и желающих принять участие в деятельности добровольных народных дружин и добровольных формирований правоохранительной направленности, просят обращаться по телефону руководителя Отряда правопорядка: +7 987 991 65 13.