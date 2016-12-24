В Саранске опубликовали программу Новогодних торжеств

«Мы - дети победителей»
Артём Здунов прочитал студентам лекцию о героях нашей страны
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Артём Здунов прочитал студентам лекцию о героях нашей страны
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