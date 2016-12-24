В Саранске на маршруты общественного транспорта вышли 10 новых автобусов МАЗ

Парк общественного транспорта столицы Мордовии пополняется новыми современными автобусами белорусского производства.

По информации городской Администрации, 19 декабря на маршруты общественного транспорта в Саранске уже вышли 10 новых автобусов МАЗ. До конца декабря к ним добавятся еще 5 единиц.