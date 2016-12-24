В Саранске на маршруты общественного транспорта вышли 10 новых автобусов МАЗ

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Парк общественного транспорта столицы Мордовии пополняется новыми современными автобусами белорусского производства.
По информации городской Администрации, 19 декабря на маршруты общественного транспорта в Саранске уже вышли 10 новых автобусов МАЗ. До конца декабря к ним добавятся еще 5 единиц.
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