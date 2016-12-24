В Доме Республики обсудили вопросы безопасности дорожного движения

Глава Мордовии Артём Здунов 18 декабря провел заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Руководитель региона подчеркнул: тема очень серьезная.

«Уровень безопасности дорожного движения напрямую влияет на эффективную работу всей транспортной инфраструктуры и устойчивое социально-экономическое развитие региона. Но людские потери, к сожалению, остаются. В текущем году мы отремонтировали 340 километров автомобильных дорог, установили и обновили дорожные знаки, опоры и лампы освещения, нанесли разметку, камеры разместили там, где нужно. Вроде бы, все должно быть нормально. Но что мы видим? С повышением качества дорог увеличивается скорость транспортных средств, снижается бдительность водителя, нарушается скоростной режим», - отметил Артём Здунов.

По вине нетрезвых водителей совершается каждое шестое ДТП в республике.

11 месяцев текущего года показали: количество ДТП увеличилось на 5%. При этом количество погибших снизилось почти на треть.

Глава республики подчеркнул: с ростом ДТП надо детально разбираться, обращать внимание и на качество дорог, и на дисциплину участников дорожного движения.

Для повышения дисциплины используются комплексы фотовидеофиксации. Как показывает практика, это помогает сдерживать нарушителей, а значит - сохранять жизнь и здоровье людей. В следующем году будут закуплены дополнительные камеры и установлены в тех местах, где есть риск нарушения правил дорожного движения.

Кроме распознавания нарушений ПДД, комплексы фото- и видеофиксации позволяют оценивать загруженность дорог, принимать меры по сокращению заторов и оптимизации движения. «Поэтому задачи по расширению этой сети должны быть реализованы в каждом муниципалитете», - отметил Артём Здунов.

Также продолжится работа по внедрению интеллектуальных транспортных систем - запланировано провести модернизацию 23 светофорных объектов, установить камеры видеонаблюдения и детекторы транспорта.

Глава республики поставил задачу активно работать по профилактике дорожно-транспортного травматизма. «Надо отдать должное – мы вошли в пятерку регионов, где эта работа проводится на достаточно высоком уровне. Планку снижать не нужно! Трагедия – каждый погибший на дорогах ребенок. Проблемы остаются: за последние десять дней – 5 ДТП, 6 человек погибли и 5 ранены. А впереди - новогодние праздники», - отметил Артём Здунов.

Подробную статистику по авариям озвучил начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РМ Владимир Вахтин. Основными видами ДТП, в которых погибло наибольшее количество людей, продолжают оставаться столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. Было отмечено, что все погибшие пешеходы получили смертельные травмы вне пешеходных переходов, аварии случились в темное время суток, на одежде у погибших отсутствовали светоотражающие элементы.

Врио председателя Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РМ Артём Деев доложил о мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения, в частности - по ликвидации очагов аварийности.

Глава республики отметил, что все выявляемые аварийно-опасные участки нужно оперативно отрабатывать, устранять замечания контролирующих органов. Речь идет, в том числе, об обустройстве светофоров, нанесении разметки, своевременной установке и замене дорожных знаков.