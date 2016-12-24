В Саранске 21 декабря пройдет большая продовольственная ярмарка

21 декабря на четырех площадках в Саранске пройдет традиционная ярмарка по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции.

Ярмарка будет работать с 07:00 до 13:00 по следующим адресам:

- ул. Ботевградская (от ул. Полежаева до ул. Васенко)

- пр. 60 лет Октября (от ул. Веселовского до б. Веденяпиных)

- ул. Ульянова (от ул. Энгельса до ул. М. Расковой)

- пр. 70 лет Октября (от ул. Косарева до ул. Севастопольская).

На участках дорог, задействованных под ярмарочную торговлю, будут действовать временные ограничения для транспортных средств. Также изменится движение автобусов и троллейбусов по ряду маршрутов общественного транспорта.