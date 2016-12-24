В Саранске открылась ярмарка самозанятых «Зимняя сказка»

Сегодня, 16 декабря, в двух крупнейших торговых центрах Саранска дан старт предновогодней ярмарке самозанятых «Зимняя сказка». Мероприятие организовано Министерством экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».

Открывая ярмарку, первый заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Александр Анохин поздравил участников и гостей праздника с долгожданным событием и наступающим Новым годом.

«В этом году на предновогоднюю ярмарку заявлено рекордное количество участников — 97, - рассказал Александр Анохин. - Для самозанятых нашего региона традиционно она проходит совершенно бесплатно и является прекрасной возможностью для обмена опытом, приобретения новых клиентов и продвижения своего продукта».

Как отметил первый замминистра, в этом году количество самозанятых в республике уже превысило отметку в 30 тысяч человек, с приростом к прошлому году более 10 тысяч человек, что говорит о популярности и доступности данной системы налогообложения. Большое подспорье - и многочисленные меры поддержки, которые действуют в регионе.

«Это заключительная в этом году ярмарка самозанятых, организованная Центром «Мой бизнес». Всего в ярмарках приняли участие более 140 самозанятых, их количество с каждым разом растет, появляются новые участники, - подчеркнула директор Центра «Мой бизнес» Елена Калачина. - В предновогоднюю ярмарку будут проводиться тематические мастер-классы по росписи елочных игрушек и пряников, созданию праздничного чая и съедобных букетов».

В качестве новогоднего подарка себе и своим близким посетители могут выбрать мыло и свечи ручной работы, авторские украшения, кондитерские изделия, новогодние сувениры, упаковки, фотокниги, изделия из дерева, посуду, вязаные изделия с новогодней тематикой, елочные игрушки, новогодний декор, украшения с цветами, авторские куклы, сумки, открытки, а также сотни других подарков.

Порадовать себя и своих близких прекрасными подарками, а также сувенирами ручной работы, можно до 22 декабря включительно.