Артём Здунов возглавил делегацию Мордовии на Съезде «Единой России»

14 декабря «Единая Россия» провела XXII cъезд партии - он прошел в Национальном центре «Россия». В нем приняли участие более 1000 делегатов и гостей форума со всей страны, в том числе участники СВО.



Делегацию Мордовии на Съезде возглавил Глава республики, Секретарь регионального отделения партии Артём Здунов. В состав делегации вошли член Высшего совета партии, депутат Государственной Думы Василий Пискарев, член Генерального совета партии, депутат Государственной Думы Юлия Оглоблина, член Президиума Регионального политического совета партии, Руководитель Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия Булат Хайрутдинов, член Президиума Регионального политического совета партии, первый заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Галина Лотванова, заместитель секретаря регионального отделения Партии, руководитель регионального исполнительного комитета партии Станислав Тиньгаев, заместитель секретаря регионального отделения, руководитель Региональной Общественной приемной, руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России», депутат Государственного Собрания республики, заместитель Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия Сергей Вдовин, депутат Совета депутатов Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия, ветеран боевых действий, участник СВО Евгений Пиглицев, секретарь первичного отделения № 366 села Сивинь Краснослободского района Республики Мордовия, член Федерального совета первичных отделений партии Екатерина Пряхина, член Президиума регионального политического совета, Председатель Мордовского регионального совета сторонников партии Наталия Андрюшечкина.



На Съезде партия определила задачи на 2025-2026 годы, внесла изменения в Народную программу, Устав, а также провела ротацию руководящих органов. Делегаты Съезда приняли новое положение о работе первичных организаций «Единой России». Работа над документом шла в тесном сотрудничестве с региональными и первичными отделениями партии.



С приветствием к делегатам Съезда обратился Президент Российской Федерации Владимир Путин. Он поблагодарил партию, всех ее представителей и сторонников во всех регионах за напряженную работу в интересах граждан страны, за большой, значимый вклад в обеспечение безопасности и суверенитета.

«Буквально с первого дня проведения специальной военной операции «Единая Россия» оказывает поддержку бойцам, вносит важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для наших Героев и их семей, - подчеркнул Владимир Путин на пленарном заседании XXII Съезда партии. – Партийцы восстанавливают освобожденные регионы, занимаются сбором и доставкой всего необходимого мирным жителям. Многое делают для ветеранов, вернувшихся из зоны боевых действий. Помогают им реализовать себя в гражданских профессиях, в общественной и политической жизни».



По словам Президента, все парламентские партии страны консолидированно поддерживают все то, что направлено на защиту людей на Донбассе и в Новороссии, на обеспечение твердой гарантии безопасности Отечества на десятилетия вперёд.



«Единая Россия», как настоящий лидер, работает именно там, где решается судьба страны. Вместе с нашей армией и флотом, с коллективами предприятий ОПК, которые трудятся в круглосуточном режиме, с миллионами людей, которые всем сердцем поддерживают фронтовиков, с волонтёрами, которые формируют и несут всё самое необходимое, доставляют до места тысячи тонн гуманитарной помощи, продуктов, медикаментов, бытовое оборудование, предметы экипировки и снаряжения, конкретным делом, личным участием в добровольческих инициативах приближают нашу Победу. Многие депутаты Государственной Думы от «Единой России», региональные и муниципальные руководители разного уровня сами пошли на фронт, чтобы сражаться за Родину. Это - мужественный, смелый шаг, достойный всяческого уважения», - подчеркнул Владимир Путин.



Президент поручил «Единой России» помочь расширить программу «Время Героев». Важно обратить дополнительное внимание не только на включение в общую работу ее выпускников, но и на саму практику широкого, открытого, прозрачного конкурсного отбора для участия в программе, на создание всех условий для выдвижения наших современников, проявивших себя и на фронте, и в тылу, молодежи, на ведущие ответственные позиции в государственном, муниципальном управлении, в экономике.



«В Послании Федеральному Собранию на прошлом Съезде «Единой России», в том числе, говорил о важности воспитания, подготовке сильных, надёжных и перспективных кадров. Повторю еще раз и сегодня: для партии это - не просто приоритет, от этого зависит ее будущее. Нужно поддерживать талантливых, целеустремленных людей, быть для них центром притяжения, шире вовлекать в партийные проекты обучения и наставничества, чтобы такие наши соратники, Герои сами были примером для молодого поколения, помогали другим тоже реализовать себя, воспитывали достойную смену», - сказал глава государства.



Владимир Путин уточнил, что для того, чтобы работать на таком уровне, нужно иметь соответствующую компетенцию, нужно двигаться, развиваться, не стоять на месте. «В этой связи предлагаю и считаю необходимым расширять федеральный проект «Время Героев», запустить аналогичные программы в регионах – так, как это уже сделано в Ставропольском крае, в Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и Ханты-Мансийском автономном округе. Прошу партию активно включиться в эту работу. Я очень рассчитываю на вас, что это не будет формально. Нужно работать, искать людей, помогать им организовать свою подготовку», - отметил Президент.



«Владимир Путин поставил перед партией новые и крайне важные задачи», - подчеркнул Председатель «Единой России», заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе XXII Съезда «Единой России». Ключевые из них - это укрепление безопасности и суверенитета нашей страны, достижение целей специальной военной операции. Центральным и наиболее значимым событием этого года стали выборы Президента страны. «Сделать удалось немало. По итогам всенародного голосования глава государства одержал убедительную и неоспоримую победу. Гордимся тем, что партия смогла внести весомый вклад в проведение его предвыборной кампании. От сбора подписей до создания условий для свободного и активного волеизъявления во всех регионах. В том числе прифронтовых, где особенно важно было обеспечить безопасность участников голосования. Благодарю всех, кто вел эту работу», - подчеркнул Дмитрий Медведев.



По инициативе «Единой России» разработано и принято в общей сложности более 130 федеральных законов по поддержке участников СВО и их семей. Статус ветерана боевых действий приобрели ополченцы Донбасса, которые воевали за независимость двух республик с 2014 года. «Единая Россия» также установила доплаты к пенсии для кавалеров Ордена Святого Георгия.



Легализована передача на нужды спецоперации конфискованных транспортных средств и огнестрельного оружия. По указанию Президента оперативно создана комплексная система финансовых льгот для фронтовиков и их семей. В том числе кредитные каникулы, отмена ряда государственных пошлин, банковских комиссий и пеней, выделение бесплатных участков земли и прочие меры. Дмитрий Медведев обратил внимание, что целый блок законодательных актов в интересах бойцов и их близких действует в образовательной сфере и на рынке труда. «Они облегчают участникам спецоперации, а также детям и вдовам погибших за Родину трудоустройство, обучение в вузах, зачисление в детские сады, получение государственных пособий и многое другое», - отметил Председатель партии. Помимо этого, «Единая Россия» разработала Единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей и ведёт постоянный контроль за его реализацией. Речь идет о поддержке фронтовиков, ветеранов боевых действий и их семей в сфере образования, социального обслуживания, ЖКХ, транспорта, культуры.



Особый акцент в народной программе «Единой России» сделан на мерах, которые способствуют достижению технологического лидерства страны.

Речь идет о модернизации промышленности и ее цифровой трансформации, внедрении искусственного интеллекта. Предусмотрена поддержка малых технологических компаний, креативных и творческих индустрий, вузов и научных центров.



Обновленная народная программа партии дополнена 39 новыми положениями. Появилось новое направление - поддержка участников СВО и членов их семей.

Также делегаты Съезда приняли новое Положение о работе первичных организаций «Единой России». Работа над ним шла в тесном сотрудничестве с региональными и первичными отделениями партии. Поправки – актуальные и важные. Они вносят существенные изменения в работу первичек, систему их мотивации и оценки, взаимодействия с другими партийными институтами.



Дмитрий Медведев подчеркнул, что во многом партия изменила свою работу, чтобы поддерживать людей в самые трудные моменты, быстро реагировать на существующие запросы. Наши однопартийцы, сторонники, молодогвардейцы – в рядах бойцов на передовой, среди тех, кто, не жалея сил, трудится в тылу. Находятся везде, где сегодня остро востребованы их профессионализм и самоотверженность.



«В новые регионы на помощь коллегам приехали более 1,5 тысяч волонтеров-медиков. Тысячи добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» постоянно формируют дополнительные группы. Это достойные и отважные молодые люди, беззаветно преданные Отечеству. Спасибо им», – подчеркнул Председатель партии. С начала спецоперации «Единая Россия» доставила 134 тысячи тонн гуманитарной помощи на освобождённые территории.



Более 5 тысяч НКО получили поддержку «Единой России», в том числе – финансовую.



В год 80-летия Великой Победы жизненно необходимо быть достойными подвига наших дедов и прадедов. «У «Единой России» есть главное, что позволяет добиться успеха в работе на благо Отечества - доверие и уважение миллионов людей. Его ни в коем случае нельзя потерять», - подчеркнул Председатель партии.



«Единая Россия» объявила 2025 год Годом муниципального депутата.



Дмитрий Медведев поручил начать полномасштабную подготовку к выборам в Государственную Думу.



«Перед нами встанет задача разработки новой предвыборной программы партии. Предлагаю в следующем году провести широкое всенародное обсуждение образа будущего страны. Обсудить с гражданами приоритеты развития государства. Найти ответы на актуальные вызовы, проблемы и вопросы. Результаты такой дискуссии должны лечь в основу главного партийного документа. Задать его идеологию, стратегию и тактику. Стать отправной точкой для подготовки конкретных направлений, разделов и системы показателей нашей программы в 2026 году», - сказал Медведев.



Секретарем Генсовета «Единой России» избран Владимир Якушев.



Комментируя итоги Съезда, Глава Мордовии отметил: «Ключевые ориентиры на следующий год - помощь фронту, поддержка ветеранов и их семей, работа по новым нацпроектам и партийным программам. Четкая задача прозвучала от нашего Президента: создать все условия для выдвижения людей, проявивших себя на фронте и в тылу, на ответственные государственные позиции. Расширить федеральную программу «Время героев». В Мордовии есть хорошие примеры вовлечения участников СВО в общественные проекты, воспитательную работу с молодёжью. Нужно двигаться дальше - помогать нашим бойцам с обучением и трудоустройством».