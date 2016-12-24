В Саранске на площадях установили горки для катания

По информации городской Администрации, на Советской площади и на площади по улице Гожувской установлены деревянные горки.

При этом в мэрии напомнили, что в столице Мордовии на природном ландшафте нет безопасных и «разрешенных» горок для катания на ватрушках и ледянках. В этой связи на травмоопасных участках работники муниципалитета выставили информационные таблички о запрете самодеятельного слалома.