В Саранске на площадях установили горки для катания

«Главная миссия женщины – быть матерью»
В Доме Республики прошла церемония, приуроченная ко Дню матери
По информации городской Администрации, на Советской площади и на площади по улице Гожувской установлены деревянные горки.
При этом в мэрии напомнили, что в столице Мордовии на природном ландшафте нет безопасных и «разрешенных» горок для катания на ватрушках и ледянках. В этой связи на травмоопасных участках работники муниципалитета выставили информационные таблички о запрете самодеятельного слалома.
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В Доме Республики прошла церемония, приуроченная ко Дню матери
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